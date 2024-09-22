İsrail alarmda: Ülkenin kuzeyindeki tüm okullar kapatıldı

İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar şiddeti artarak devam ediyor. İsrail Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin Lübnan'a yakın kuzey bölgelerindeki okulların kapatılmasını emretti. İsrail ordusu, Hizbullah güçlerinin son birkaç saat içinde İsrail'in kuzeyine yaklaşık 115 roket attığını açıkladı.

İsrail alarmda: Ülkenin kuzeyindeki tüm okullar kapatıldı
İsrail'in Kiryat Bialik kentinde, Hizbullah ile İsrail arasındaki sınır ötesi çatışmalar sırasında hasar gören evlerin bulunduğu bölgede çalışan bir acil durum personeli.

'in 'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından çatışmalar şiddetlendi. İsrail-Lübnan sınırı karşılıklı saldırılar nedeniyle ateş altında.

İsrail Sivil Savunma Teşkilatı, Lübnan'daki Hizbullah'ın şiddeti artan füze saldırıları ve sınır ötesi şiddetin yoğunlaşması üzerine bugün ülkenin kuzeyindeki tüm okulların kapatılmasını emretti.

İç Cephe Komutanlığı, bölgedeki okulların ve diğer eğitim kurumlarının faaliyetlerinin en az pazartesi günü saat 18.00'e kadar durdurulacağını açıkladı.

BÖLGEDE SON DURUM

İsrail ordusu, İran destekli grubun İsrail'in kuzeyini vurmasının ardından bugün erken saatlerde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, “İsrail ordusu şu anda Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri vuruyor” ifadeleri kullanılırken grubun son birkaç saat içinde İsrail'in kuzeyine yaklaşık 115 roket attığı belirtildi.

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