İsrail alarmda: Ülkenin kuzeyindeki tüm okullar kapatıldı

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından çatışmalar şiddetlendi. İsrail-Lübnan sınırı karşılıklı saldırılar nedeniyle ateş altında.

İsrail Sivil Savunma Teşkilatı, Lübnan'daki Hizbullah'ın şiddeti artan füze saldırıları ve sınır ötesi şiddetin yoğunlaşması üzerine bugün ülkenin kuzeyindeki tüm okulların kapatılmasını emretti.



İç Cephe Komutanlığı, bölgedeki okulların ve diğer eğitim kurumlarının faaliyetlerinin en az pazartesi günü saat 18.00'e kadar durdurulacağını açıkladı.

BÖLGEDE SON DURUM

İsrail ordusu, İran destekli grubun İsrail'in kuzeyini vurmasının ardından bugün erken saatlerde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.



Açıklamada, “İsrail ordusu şu anda Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri vuruyor” ifadeleri kullanılırken grubun son birkaç saat içinde İsrail'in kuzeyine yaklaşık 115 roket attığı belirtildi.

