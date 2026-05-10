İsrail, alıkoyduğu iki aktivisti sınır dışı etti
10.05.2026 07:18
Thiago Avila
İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na baskında alıkoyduğu iki aktivist 12 gün sonra sınır dışı edildi.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu alıkoyduktan sonra serbest bırakmayıp ülkeye götürdüğü aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk serbest kaldı.
29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İtalyan bayraklı gemiye yapılan baskın sonrası alıkonulan ve gözaltında tutulan iki aktivistin sınırdışı edidiği açıklandı.
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in serbest bırakılmak üzere İsrail göçmen bürosuna teslim etmişti.
İki aktivist, İsrail tarafından 12 gündür gözaltında tutuluyordu. Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah, gözaltı boyunca sürekli tecrit altında tutulan aktivistlerin sorgu görevlileri tarafından "öldürülmek" ve "100 yıl hapis cezasına çarptırılmakla" tehdit edildiği açıklanmıştı.
Aktivistlerin tecrit altında tutulduğu, hücrelerin uykusuz bırakmak ve algı bozukluğu oluşturmak için İsrail cezaevi servisi tarafından 24 saat boyunca aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, aktivist Thiago’nun aşırı soğuk ortamlarda tutulduğu bildirilmişti.
Tıbbi muayeneler de dahil olmak üzere hücre dışına çıkarıldıkları her an gözlerinin bağlı tutulduğu belirtilen açıklamada, her iki aktivistin de İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde kaçırılmalarını protesto için altı gündür açlık grevinde oldukları açıklanmıştı.
Seyf Ebu Kişk
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.
İsrail ordusu ise 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan karasularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoydu.
31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan’ın Girit Adası'na bıraktı.