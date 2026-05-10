İsrail, alıkoyduğu iki aktivisti sınır dışı etti

İsrail 'in Küresel Sumud Filosu'nu alıkoyduktan sonra serbest bırakmayıp ülkeye götürdüğü aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk serbest kaldı.

29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İtalyan bayraklı gemiye yapılan baskın sonrası alıkonulan ve gözaltında tutulan iki aktivistin sınırdışı edidiği açıklandı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in serbest bırakılmak üzere İsrail göçmen bürosuna teslim etmişti.

İki aktivist, İsrail tarafından 12 gündür gözaltında tutuluyordu. Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah, gözaltı boyunca sürekli tecrit altında tutulan aktivistlerin sorgu görevlileri tarafından "öldürülmek" ve "100 yıl hapis cezasına çarptırılmakla" tehdit edildiği açıklanmıştı.

Aktivistlerin tecrit altında tutulduğu, hücrelerin uykusuz bırakmak ve algı bozukluğu oluşturmak için İsrail cezaevi servisi tarafından 24 saat boyunca aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, aktivist Thiago’nun aşırı soğuk ortamlarda tutulduğu bildirilmişti.

Tıbbi muayeneler de dahil olmak üzere hücre dışına çıkarıldıkları her an gözlerinin bağlı tutulduğu belirtilen açıklamada, her iki aktivistin de İsrail ordusu tarafından yasa dışı bir şekilde kaçırılmalarını protesto için altı gündür açlık grevinde oldukları açıklanmıştı.