İsrail alıkoymuştu. Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit Limanı'na çıkarıldı

Gazze ’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail güçlerinin müdahalesinin ardından, onlarca aktivist bugün Yunanistan ’ın Girit Adası’nda karaya çıkarıldı.

Filoda alıkonulanlar arasında 20 Türk aktivist de bulunuyor. Alıkonulan aktivistlerin isimleriyse şöyle: “Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Hüseyin Şuayb Ordu, Mahmut Akay, Görkem Duru, Mehmet Atlı, Mükremin Köse, Ramazan Tekdemir ve Mahmut Çağatay Yavuz.”

AKTİVİST SAYISINDA ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 20’den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin alıkonulduğunu duyurmuştu.

Filonun organizatörleri ise toplam aktivist sayısının 211 olduğunu açıkladı.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

Filo, Girit açıklarında uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulmuştu. Müdahaleye ilişkin detaylar ve aktivistlerin durumuna dair resmi açıklamaların sürmesi bekleniyor.