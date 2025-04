İsrail, altı kardeşi aynı anda hayattan kopardı

Gazze'de bir kez daha İsrail saldırganlığı öfkeye sebep oldu.

İsrail, insansız hava aracıyla bir aracı hedef aldı. Araçtaki Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler, sabah saatlerinde güvenli bir yer arayışıyla yola çıktıkları sırada İsrail tarafından katledildi.



CENAZE NAMAZINI BABALARI KILDIRDI



Acılı Baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi, 6 oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Evlatlarının cenazelerinin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı.



Tek bir saldırıyla 6 evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı.



GERİYE PARÇALANMIŞ UMUTLAR KALDI



Yerel kaynaklara göre araçta bulunan gençlerin üzerinde hiçbir askeri unsur yoktu. İsrail ordusuna ait İHA sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonrası ortaya çıkan görüntülerde parçalanmış bir araç, etrafa saçılmış kişisel eşyalar ve hüzünle dolu çığlıklar kayda geçti.



Saldırıya dünyadan tepki yağdı. Sosyal medyadan "Bir annenin yüreği bu kadar acıyı nasıl taşır?", "Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi" mesajlar paylaşıldı.



Tepkilerden bazıları ise şöyle;



"Uluslararası kamuoyunun sessizliği devam ederken, Gazze halkı her yeni gün bir başka aile trajedisine uyanıyor. Ebu Mehdi ailesinin yaşadığı bu kayıp, Gazze’de her hanenin potansiyel bir hedef haline geldiğinin bir başka göstergesi. Bu saldırı, sadece bir aracı değil; bir ailenin geleceğini, hayallerini, varlığını yerle bir etti."



"Altı kardeş, Deyr Belah’ta araçlarına düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Bir anne, altı evladını aynı anda toprağa verirken ne hisseder? Yemin ederim ki yaşananlar, tarifsiz bir zulüm ve katlanılmaz bir acı."



"Altı evladını bir anda kaybetmek, ömrünün tamamının zorla elinden alınması demek. Bu, bir anne ve babanın aynı anda altı kez öldürülmesi gibi. Hayatlarının tamamı yıkılmış, yakılmış oldu. O anne ve baba artık umudunu, geleceğini, sahip oldukları her şeyi, tek bir korkunç anda kaybetti."



"Gazze’de yeni bir kara sabah…Dayanılmaz bir acıyı ve tarifsiz bir kahroluşu taşıyan bir sabah. Peki, kim onaracak bu büyük kırıkları? Kim verecek o yıkılmış anne babaya bir nebze olsun huzur? Ve kim dur diyecek artık insanlığın sınırlarını aşan bu zulme?"



ATEŞKESTEN SONRA KATLİAM HIZLA DEVAM ETTİ



İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin batısında bir araca düzenlediği saldırı sonucu araçta bulunan 6'sı kardeş 7 kişi yaşamını yitirmişti.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944’e yaralıların sayısı 116 bin 156’ya yükseldi.