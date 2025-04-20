İsrail, ambulans katliamıyla ilgili bir komutanı görevden aldı

İsrail ordusu, Gazze'deki yaralılara yardıma giden içinde sağlık ve sivil savunma çalışanlarının bulunduğu ambulans ile itfaiye aracına düzenlediği saldırıyla ilgili raporu yayınladı.



Kanlı saldırının sorumluluğunu tam olarak üstlenmeyen İsrail ordusu, saldırının "mesleki hatalar, emirlerin ihlali ve olayın tam olarak rapor edilmemesi" nedeniyle kaynaklandığı öne sürerek, askerlerin olay sırasında "rastgele ateş" açmadığı, açılan ateşin "somut bir düşman tehdidi" algılaması sonucu oluştuğunu iddia etti.



Cesetlerin olaydan bir hafta sonra bulunmasıyla katliam dünya kamuoyunda şok etkisi yarattı. Saldırının kasıtlı olarak gizlenmediği iddia eden İsrail ordusu daha fazla zararı önlemek ve sivillerin tahliyesi için araçların yoldan çıkarılması için cesetlerin gömüldüğü iddia etti.



Katliamın sorumluluğu nedeniyle bir komutanın uyarılacağı, saha komutanı olan yardımcı komutanın ise "eksik ve yanlış rapor" sunduğu ilk soruşturma raporu nedeniyle için görevden alınacağı belirtildi.



CESETLERİ ARAZİYE GÖMDÜLER



İsrail ordusu, 23 Mart’ta Refah’ın Tel el-Sultan bölgesine düzenlenen bir saldırıda yaralanan sivillere yardıma giden ambulans ve itfaiyelerden oluşan konvoya saldırı düzenlemiş ve saldırıda ölen 15 kişiyi boş araziye gömmüştü. Cesetler, bir hafta sonra BM ve Filistin Kızılayı yetkilileri tarafından bulunmuştu.



İsrail ordusu, araçların rastgele hedef alınmadığını, ambulans ve itfaiyeden oluşan araç konvoyunun farları ve ışıkları çalışmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine doğru ilerlediğini iddia etmişti. Ancak saldırıya ilişkin ortaya çıkan bir görüntüde konvoydaki araçların ambulans ve itfaiye aracı olduğuna dair açık işaretler taşıdıkları ve ışıklarının yandığı görülmüştü.

KORKUNÇ SALDIRININ İZLERİ



Sekiz Filistin Kızılayı, altı Filistin Sivil Savunma Teşkilatı ve bir BM personeline ait cansız bedenler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart'ta İsrail askerlerince gömüldükleri yerden çıkarılmıştı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta bulunanlardan bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulundukları bildirilmişti.