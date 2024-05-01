İsrail ana muhalefet lideri: "Netanyahu'nun esir takası anlaşması için mazereti yok"

Eski israil Başbakanı Yair Lapid, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.



Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Blinken ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'nde Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması sağlanması için uluslararası çabaları ele aldığını belirtti.



Eski Başbakan Lapid, "Netanyahu'nun İsrailli esirleri getirecek bir anlaşmaya gitmesi için siyasi bir mazeretinin olmadığını Blinken'a söyledim. Halkın bu konuda geniş desteği var, Meclis'te yeterli çoğunluğu var" dedi.

HAMAS'IN YANITI BEKLENİYOR



İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon ortağı aşırı sağcı bakanların Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanırsa hükümeti devirme tehdidine karşı Lapid, "esir takası anlaşması için hükümette de Netanyahu'ya destek olabileceğini" aktardı.



Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde kritik saatler yaklaştı. İsrail'in arabulucularla Hamas'a sunduğu teklife vereceği yanıt bekleniyor.



İsrail, Hamas'a karşı son teklifinde "esnek davrandığını" savunuyor.

Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon kadar yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını, dünyadan gelen uyarılara rağmen tekrar ediyor.



Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı figürler bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.