İsrail ana muhalefetinden Trump'ın Gazze planına destek

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var"ın lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasını desteklediklerini açıkladı.

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını kapsayan planını "benzeri görülmemiş bir fırsat" olarak değerlendirmekte haklı olduğunu söyledi.

Ana muhalefet lideri Lapid, "İsrail'in anlaşmanın son ayrıntılarını netleştirmek için Başkan Trump liderliğindeki müzakerelere katılacağını duyurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hamas, Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddeler için müzakereye hazır olduklarını duyurmuştu.

Trump da "Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.