İsrail anlaşmaya ne diyor? "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz"
15.06.2026 12:21
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran savaşı sonlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Ancak savaşın taraflarından olan İsrail'den tepkiler var.
ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yapmış, imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurmuştu.
ABD medyası anlaşmanın duyurulmasından kısa süre önce Lübnan'a yönelik İsrail saldırısının Donald Trump'ı kızdırdığını yazmıştı. İsrailli siyasilerden de tepkiler var.
“NETANYAHU'NUN HİÇBİR MUHAKEME YETENEĞİ YOK”
“Netanyahu niye saldırmak zorundaydı? Çok kızdım ve bunu ona da bildirdim. Onun hiçbir muhakeme yeteneği yok. Anlaşmaya saatler kala Lübnan'a saldırdılar. İnanamadım.” ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ve Netanyahu'ya olan tepkisini ABD medyasına bu şekilde dile getirdi.
İsrail Başbakanı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah hedeflerine saldırdıklarını iddia ederek saldırıyla ait kısa bir video paylaştı.
ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR
İsrail ordusu ateşkese ve açıklanan ABD–İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
“LÜBNAN KONUSUNDA GERİ ADIM ATILMAYACAK”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bölge ülkeleri dışişleri bakanlarıyla konuyu görüşerek İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. İsrailli siyasetçilerdense Lübnan konusunda geri adım atılmayacağına yönelik açıklamalar var.
“TRUMP'IN ANLAŞMASI BİZİ BAĞLAMAZ, İSRAİL BAĞIMSIZDIR”
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ABD-İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsrail ABD'nin sömürgesi değil, bağımsız bir devlettir.” mesajını veren Ben-Gvir, "Hizbullah'ın tamamen tasfiye edilmesinden daha azına razı olmamalıyız. Savaşçılarımızın ele geçirip terör altyapısından temizlediği hiçbir bölgeden çekilmemeliyiz. " diyerek Lübnan'da işgal edilen yerlerden çekilmemeleri gerektiğini savundu
“LÜBNAN NEDENİYLE İRAN SALDIRIRSA BİZ DE ONLARA SALDIRIRIZ”
İsrail Savunma Bakanı Katz'tan da benzer açıklamalar geldi
Katz "Toprakların ve güvenlik bölgelerinin ele geçirilmesi, İsrail ordusunun savaş boyunca elde ettiği en büyük başarılardan biridir. Tüm baskılara rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine karşıyız. Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle İran İsrail'e saldırırsa, biz de ona saldırırız." ifadelerini kullandı
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrichse İsrail'in İran'da rejimi devirmek için kendi başına ve yaratıcı yollarla savaşı sürdürmesi gerektiğini savundu.
İsrail ateşkese rağmen Lübna'ı vurmaya devam ediyor.
Donald Trump, "İran anlaşması tüm Ortadoğu'ya barış getirecek." diyerek Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını ve ABD'nin de deniz ablukasını hemen kaldıracağını duyurmuştu.
Ancak Trump, İran'ı "Nükleer anlaşmayı kabul etmezse saldırıların süreceği konusunda da" uyarmıştı.
Anlaşmadan saatler önce İsrail Lübnan'ı vurmuştu. Trump bu saldırıyı onaylamamış, Netanyahu'ya çok kızdığını söylemişti. Lübnan saldırısı sonrası, İran ile anlaşmada karar verildiğini söylemek için İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, "Çok zor bir adam ama bize minnettar olmalı. Çünkü İran'ın nükleer silahı olsaydı, İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı." demişti.
Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı artıyor.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 756 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.
Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.