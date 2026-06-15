İsrail anlaşmaya ne diyor? "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz"

ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. İlk açıklamayı arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yapmış, imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurmuştu.

ABD medyası anlaşmanın duyurulmasından kısa süre önce Lübnan'a yönelik İsrail saldırısının Donald Trump 'ı kızdırdığını yazmıştı. İsrailli siyasilerden de tepkiler var.

“NETANYAHU'NUN HİÇBİR MUHAKEME YETENEĞİ YOK”

“Netanyahu niye saldırmak zorundaydı? Çok kızdım ve bunu ona da bildirdim. Onun hiçbir muhakeme yeteneği yok. Anlaşmaya saatler kala Lübnan'a saldırdılar. İnanamadım.” ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ve Netanyahu'ya olan tepkisini ABD medyasına bu şekilde dile getirdi.

İsrail Başbakanı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah hedeflerine saldırdıklarını iddia ederek saldırıyla ait kısa bir video paylaştı.

ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu ateşkese ve açıklanan ABD–İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

“LÜBNAN KONUSUNDA GERİ ADIM ATILMAYACAK”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bölge ülkeleri dışişleri bakanlarıyla konuyu görüşerek İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. İsrailli siyasetçilerdense Lübnan konusunda geri adım atılmayacağına yönelik açıklamalar var.

“TRUMP'IN ANLAŞMASI BİZİ BAĞLAMAZ, İSRAİL BAĞIMSIZDIR”

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ABD-İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsrail ABD'nin sömürgesi değil, bağımsız bir devlettir.” mesajını veren Ben-Gvir, "Hizbullah'ın tamamen tasfiye edilmesinden daha azına razı olmamalıyız. Savaşçılarımızın ele geçirip terör altyapısından temizlediği hiçbir bölgeden çekilmemeliyiz. " diyerek Lübnan'da işgal edilen yerlerden çekilmemeleri gerektiğini savundu

“LÜBNAN NEDENİYLE İRAN SALDIRIRSA BİZ DE ONLARA SALDIRIRIZ”

İsrail Savunma Bakanı Katz'tan da benzer açıklamalar geldi

Katz "Toprakların ve güvenlik bölgelerinin ele geçirilmesi, İsrail ordusunun savaş boyunca elde ettiği en büyük başarılardan biridir. Tüm baskılara rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesine karşıyız. Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle İran İsrail'e saldırırsa, biz de ona saldırırız." ifadelerini kullandı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrichse İsrail'in İran'da rejimi devirmek için kendi başına ve yaratıcı yollarla savaşı sürdürmesi gerektiğini savundu.