İsrail anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vuruyor. "Hizbullah'a çok ağır bedel ödeteceğiz"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah'ın gece düzenlediği saldırılarda dört İsrail askerinin hayatını kaybetmesi ve bazı askerlerin yaralanmasının ardından, İsrail ordusunun Lübnan 'ın güneyindeki varlığını sürdüreceğini açıkladı.

Katz, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerine yönelik saldırılara izin vermeyeceklerini belirterek, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal eden her girişimine "büyük bir güçle" karşılık verileceğini söyledi.

İsrailli bakanın açıklaması, Hizbullah'ın gece düzenlediği saldırılarda dört İsrail askerinin öldüğü ve bazı askerlerin yaralandığı haberlerinin ardından geldi.

NETANYAHU'DAN HİZBULLAH'A TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, İsrail'in askerlerine veya topraklarına yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini ileri sürdü.

Netanyahu, İsrail ordusunun “gerektiği sürece” Lübnan'dan çekilmeyeceğini vurgulayarak, “Askerlerimize ya da topraklarımıza saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz. Hizbullah'a çok ağır bedel ödeteceğiz.” dedi.

Son açıklamalar, ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, sınır hattındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor.