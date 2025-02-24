İsrail askeri Batı Şeria'da: Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes telafisi mi?

Gazetenin bugünkü başyazısında, "Batı Şeria’da Son haftalarda yaşanan hızlı tırmanış, İsrail’deki aşırı sağın, esir anlaşmasından duyduğu üzüntü ve hayal kırıklığının bir tür telafisi niteliğindedir. Bu anlaşma halkı umutsuzluğa sürüklemiş ve gelecekten korkmalarına yol açmıştır." ifadelerine yer verildi.



Yazıda, "İsrail, her zamanki gibi, çatışmanın kökenindeki sorunu çözmek yerine, yalnızca güçten anladığını ve kısa vadeli düşünebildiğini bir kez daha kanıtladı." ifadeleri kullanıldı.



İsrail’in Batı Şeria’daki operasyonlara tankları da sevk etmesine işaret edilen yazıda, “Siyasi bir çözüm bulunmadığı sürece daha fazla şiddet, toplu cezalandırma, sivillere yönelik kötü muamele ve askeri eylem, şiddet, kan ve İsrail'in küresel olarak kınanması kısır döngüsünden başka neye yol açacak?" değerlendirmesi yapıldı.