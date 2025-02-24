İsrail askeri Batı Şeria'da: Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes telafisi mi?
İsrail'in Haaretz gazetesi, son haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin, İsrail'deki aşırı sağcıların Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasın nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının telafisi olduğunu yazdı.
Gazetenin bugünkü başyazısında, "Batı Şeria’da Son haftalarda yaşanan hızlı tırmanış, İsrail’deki aşırı sağın, esir anlaşmasından duyduğu üzüntü ve hayal kırıklığının bir tür telafisi niteliğindedir. Bu anlaşma halkı umutsuzluğa sürüklemiş ve gelecekten korkmalarına yol açmıştır." ifadelerine yer verildi.
Yazıda, "İsrail, her zamanki gibi, çatışmanın kökenindeki sorunu çözmek yerine, yalnızca güçten anladığını ve kısa vadeli düşünebildiğini bir kez daha kanıtladı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail’in Batı Şeria’daki operasyonlara tankları da sevk etmesine işaret edilen yazıda, “Siyasi bir çözüm bulunmadığı sürece daha fazla şiddet, toplu cezalandırma, sivillere yönelik kötü muamele ve askeri eylem, şiddet, kan ve İsrail'in küresel olarak kınanması kısır döngüsünden başka neye yol açacak?" değerlendirmesi yapıldı.
Yazıda, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Batı Şeria’daki mülteci kamplarından Filistinlileri zorla yerinden etmesi planına dikkat çekilerek, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki halkı zorla yerinden etmeyi planlarken, Batı Şeria’da bu planı fiilen uygulamaya başladığı vurgulandı.
İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILAR
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbedenİsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.
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