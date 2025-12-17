İsrail askeri kendini vurdu, orduda intihar vakaları arttı

Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işleyen İsrail orusunda intihar vakaları artıyor.

AA'nın Haaretz gazetesinin bugünkü sayısından aktardığına göre, İsrail'in kuzeyindeki askeri üste görevli bir asker kendini vurdu. Ağır yaralanan İsrail askerinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail ordusunun, askerin intiharına ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında, 2 yılda 70 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Bununla birlikte İsrail meclisi Knesset'in Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin raporuna göre, 2024 yılının başından Temmuz 2025'e kadar toplam 279 İsrail askeri intihar girişiminde bulundu.

13 ASKER HİZMET DIŞINDAYDI

İsrail ordusu daha önce, Ekim 2023'te Gazze'deki saldırıların başlamasından bu yana 48 askerin görev sırasında intihar ettiğini doğrulamıştı.

En az 13 askerin de psikolojik sorunlar nedeniyle askerlik hizmeti dışında intihar ettiği belirtildi. Bunlardan altısı bu yılın başından beri gerçekleşti. Böylece İsrail'in Gazze savaşının başlangıcından bu yana intihar edenlerin toplam sayısı 61'e yükseldi.

7 EKİM SONRASI GİRİŞİMLER ARTTI

Times of Israel haber sitesinin 28 Ekim'de bildirdiğine göre intihar girişimlerindeki artış, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda, yedek askerlerin seferberliğindeki artışla ilişkilendiriliyor. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası, on binlerce asker aktif göreve geri döndürülmüştü.

Verilerin büyük kısmı İsrail Silahlı Kuvvetleri Tıp Birliği'nin ruh sağlığı merkezinden ve meclis Knesset'in çeşitli komitelerinde yapılan görüşmelerden elde edildi.

"ORDUDAN TOPLU İSTİFA" UYARISI

Diğer yandan İsrail ordusunda komuta kademesinin, subay ve erlerin artan istifa taleplerinden sonra "ordudan toplu istifa olasılığına karşı" uyarıda bulunduğu iddia edildi.

İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinin bugünkü sayısında yer alan haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın atamalar konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle orduda bir tür kaosun hakim olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Katz'ın, Zamir'in kendisine danışmadan yaptığı üst düzey atamaları askıya aldığına dikkat çekilen haberde, şu ifadelere yer verildi: "İsrail ordusu, istifa dilekçelerini sunan subay ve astsubayların toplu halde ayrılabileceği sorunuyla karşı karşıya. Şu ana kadar görevlerinden muaf tutulmaları için dilekçe veren subay ve astsubay sayısı 500'e ulaştı."