İsrail askeri savcısı: Refah saldırısı çok vahim

İsrail'in en üst düzey askeri savcısı Tümgeneral Yifat Tomer Yerushalmi, Refah'ta en az 40 Filistinli sivili öldüren İsrail saldırısını “çok vahim” olarak nitelendirdi ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

İsrail askeri savcısı: Refah saldırısı çok vahim

askeri yargısı, Refah'taki katliamın soruşturuluğunu bildirdi.

İsrail'in en üst düzey askeri savcısı Tümgeneral Yifat Tomer Yerushalmi, dün gece Refah'a düzenlenen ve en az 40 Filistinli sivilin ölümüne neden olan hava saldırısını “çok vahim” olarak nitelendirdi.

Yerushalmi, silahlı kuvvetlerin olay sonrası soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

İsrail Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “Olayın ayrıntıları hala soruşturma aşamasında ve biz de bu soruşturmayı sonuna kadar götürmeye kararlıyız” dedi.

Savcı ayrıca, “IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) savaş sırasında muharip olmayanların zarar görmesinden üzüntü duymaktadır” diye konuştu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, dün gece Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...