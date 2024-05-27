İsrail askeri savcısı: Refah saldırısı çok vahim

İsrail askeri yargısı, Refah'taki katliamın soruşturuluğunu bildirdi.

İsrail'in en üst düzey askeri savcısı Tümgeneral Yifat Tomer Yerushalmi, dün gece Refah'a düzenlenen ve en az 40 Filistinli sivilin ölümüne neden olan hava saldırısını “çok vahim” olarak nitelendirdi.

Yerushalmi, silahlı kuvvetlerin olay sonrası soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

İsrail Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “Olayın ayrıntıları hala soruşturma aşamasında ve biz de bu soruşturmayı sonuna kadar götürmeye kararlıyız” dedi.



Savcı ayrıca, “IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) savaş sırasında muharip olmayanların zarar görmesinden üzüntü duymaktadır” diye konuştu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, dün gece Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.



Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.