İsrail askeri konuştu: "ABD olmasaydı Gazze'deki savaş çoktan bitmişti"

İsrail Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir yetkili, ABD yardımı olmasa İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşı birkaç aydan fazla sürdüremeyeceğini öne sürdü. Ordu, başta ABD olmak üzere dışarıya bağımlılığını azaltmak amacıyla ülke içinde bomba, füze ve mühimmat üretiminin artırılması yönünde bir öneri hazırlıyor.

İsrail askeri konuştu: "ABD olmasaydı Gazze'deki savaş çoktan bitmişti"

gazetesi Haaretz, ülkenin hava kuvvetlerinden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde 'nin savaşındaki etkisini gözler önüne serdi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, ABD yardımı olmasa Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze'ye açtığı sürdüremeyeceğini öne sürdü.

Hava kuvvetleri yetkilisi, Amerikalıların İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, özellikle de hava kuvvetlerine silah tedarik etmemesi durumunda İsrail'in savaşını birkaç aydan fazla sürdürmesinin zor olacağını söyledi.

ORDU KENDİ MÜHİMMATINI ÜRETMEK İSTİYOR

Ordunun başta ABD olmak üzere diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, ülke içinde bomba, füze ve mühimmat üretiminin artırılması yönünde bir öneri hazırladığını aktardı.

Böyle bir değişimin uygulanması birkaç yıl ve fazladan on milyarlarca şekele mal olacak. Çünkü özellikle hava kuvvetlerinin savaştaki ekipmanlarının çoğu ABD askeri yardımını kullanan Amerikan şirketlerinden satın alındı.

14 MİLYAR DOLARLIK EK DESTEK

ABD, Gazze savaşıyla birlikte, her yıl yapılan 3,8 milyar dolarlık yardımın haricinde İsrail'e 14 milyar dolarlık askeri destekte bulundu. Ayrıca hava savunma sistemleri için de 500 milyon dolar gönderdi.

Öneriler kabul edilirse, İsrail savunma sanayisi, üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak.

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