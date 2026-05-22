İsrail askerler ve yakınları, Lübnan'da evlerin patlamasını kahkahalarla izledi

İsrail basınına göre, İsrail ordusunda görevli bir askeri birlik, askerlerin yakınları ve ailelerinin katılımıyla "eve dönüş" partisi düzenledi.

Söz konusu etkinlikte İsrail ordusunun işgal altındaki Lübnan 'ın güneyinde yer alan belde ve köylerdeki evleri patlayıcılarla havaya uçurdukları görüntüler dev ekranda sergilendi.

İsrailli askerler ve yakınları, Lübnan halkının evlerinin yok edilişini kahkahalar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde izleyerek kutladı.

İzletilen görüntüde Hizbullah'ın İsrail ordusuna yönelik saldırılarda kullandığı müziğin arka planda çalması da dikkati çekerken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, İsrail askerlerine ve ailelerine tepki göstererek, bunu insanlık dışı ve utanç verici bir tablo olarak nitelendirdi.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.