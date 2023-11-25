İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi. Açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan yeni açıklamada, Batı Şeria'nın el-Bireh kentinde de 1 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini İsrail makamlarından aldıkları ifade edildi.



Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Cenin kentine baskın düzenleyerek Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığını duyurmuştu.



Haberde, İsrail askerlerinin Cenin Devlet Hastanesi çevresinde ateş açması sonucu 3 Filistinli gencin yaralandığı belirtilmişti.



Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 235'e yükseldi.