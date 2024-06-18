İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha ve Nablus şehirlerinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, askerleri, Eriha şehrine güney girişinden baskın düzenledi.

Muhammed ve Cemal Hattab kardeşlerin şehir merkezindeki Sabiha Mahallesi'nde bulunan evini kuşatan İsrail askerleri 2 kardeşi gözaltına aldı.

Güvenlik ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de Batı Şeria'nın Nablus kentinde sabah erken saatlerde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri bazı evleri tahrip etti.

Kentteki bir okulu da basan İsrail askerleri, alıkoydukları onlarca Filistinliden bazılarını darbetti.

Askerler, Mustafa Nedim Ebu Rayde ve Zeyn Said Kenan adlı gençleri gözaltına aldı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...