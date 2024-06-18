İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail askerleri, Eriha şehrine güney girişinden baskın düzenledi.



Muhammed ve Cemal Hattab kardeşlerin şehir merkezindeki Sabiha Mahallesi'nde bulunan evini kuşatan İsrail askerleri 2 kardeşi gözaltına aldı.



Güvenlik ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de Batı Şeria'nın Nablus kentinde sabah erken saatlerde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri bazı evleri tahrip etti.



Kentteki bir okulu da basan İsrail askerleri, alıkoydukları onlarca Filistinliden bazılarını darbetti.



Askerler, Mustafa Nedim Ebu Rayde ve Zeyn Said Kenan adlı gençleri gözaltına aldı.