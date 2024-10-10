İsrail askerleri Batı Şeria'da bir araca ateş açtı: Dört Filistinli öldürüldü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde bir araca ateş açtı. Saldırıda dört Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir araca ateş açtı: Dört Filistinli öldürüldü

Gazze ve 'ı bombalamaya devam güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarına da bir yenisini ekledi.

İsrail askerlerinin, Nablus'ta bir araca açtığı ateşte dört Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin Eş-Şarki Çarşısı'nda gerçekleşen saldırıda ölen Filistinlilerin cansız bedenleri hastanenin morguna nakledildi.

Öte yandan israil'in 'nin orta kesimindeki Humus iline de bir saldırı düzenlediği açıklandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlendiği, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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