İsrail askerleri Batı Şeria'da bir çocuğu daha katletti

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah kentinin doğusunda yer alan Silvad beldesine baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Silvad'ın girişinde baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail ordu güçleri arasında çıkan arbedede askerler gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte 15 yaşındaki Yamin Samid Hamid yaralandı. İsrail askerleri, bir süre sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa ulaşmasını engelledi. Daha sonra Filistin Tıp Merkezi'ne götürülen Hamid, hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e baskılarını artırdı. İsrail askerleri sık sık Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar yapıyor.