İsrail askerleri Batı Şeria'da bir mahalleye baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde baskınlar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Şarafe Mahallesi'ne girdi ve mahallenin girişini kapattı. Mahallenin ana ve tali caddelerinde konuşlanan İsrail askerleri, bazı konutları kuşatma altına aldı; çevresinde insan hareketliliğini engelledi.

İsrail ordusundan baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cabiriyat Mahallesi sakinlerini evlerini boşaltmaya zorlamış, bölgeye takviye birlikler göndermişti.

7 EKİM'DEN BU YANA BİN 85 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da bin 85 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.