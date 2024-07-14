İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte en az 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 655'e yükseldi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Kalkilya, Tulkerim, Cenin ve Eriha kentleri ile Kudüs'te biri kadın en az 30 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

10 BİNE YAKLAŞTI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 655'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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