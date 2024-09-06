İsrail askerleri, Batı Şeria'da Türk asıllı Ayşenur Eygi'yi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestoya katılanlara İsrail askerlerinin gerçek mermiyle saldırdığı bildirildi.

Saldırıda Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivistin hayatını kaybettiği açıklandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye müdahale etti.

WAFA haber ajansı, olayın Beita kasabasında, aktivistlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği protesto yürüyüşü sırasında meydana geldiğini ve yürüyüşün defalarca yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

HASTANE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Amerikan vatandaşı Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.



Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi ve “Amerikalı bir dayanışma aktivisti başından vurulmuş olarak hastaneye geldi ve saat 14:30 civarında şehit olduğunu duyurduk” açıklamasını yaptı.



Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.



İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, haberi incelediğini bildirdi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ayşenur Eygi'nin trajik ölümüyle ilgili bilgimiz var, ailesine baş sağlığı diliyoruz, önceliğimiz hep ABD vatandaşlarının korunması" açıklamasını yaptı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HESAP VERECEKLER

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir" dedi.

"Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" diye ekleyen Bakanlık, şunları kaydetti:



"İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."