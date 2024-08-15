"İsrail askerleri, biri çocuk üç yaralı Filistinli'yi vurarak öldürdü"

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü, Batı Şeria'ya düzenlenen hava saldırısında yaralanan üç Filistinli'nin, yerde yatarlarken İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Vurulanlardan birinin 17 yaşındaki bir çocuk olduğu, cansız bedenlere ise el konulduğu ifade edildi.

"İsrail askerleri, biri çocuk üç yaralı Filistinli'yi vurarak öldürdü"

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün  grubu (DCIP), ordusunu yaralıları vurarak öldürmekle suçladı.

DCIP'ten yapılan açıklamada, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tammun köyünde düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısının ardından ağır yaralanan ve yerde yatan üç Filistinli'nin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

El Cezire'nin ktardığına göre çocuk hakları grubu, cinayetlerin ardından toplanan belgelere dayanarak, aralarında 17 yaşındaki Mohammad Bashar Hasan Bani Odeh'in de bulunduğu üç Filistinli gencin hava saldırısında ağır yaralandıklarını, ancak bir askeri araç saldırı mahalline geldiğinde hala hayatta olduklarını ifade etti.

Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre İsrail askerleri, Muhammed ve diğer iki yaralının hayatta olduğunu fark ettiklerinde “yakındaki bir ambulans şoförüne silah zoruyla gitmesini emrettiler ve her birini yakın mesafeden ölümcül bir şekilde vurmaya başladılar.”

DCIP, öldürülen üç kişinin cansız bedenlerine daha sonra “el konulduğunu” kaydetti.

Örgütün hesap verebilirlik programı direktörü Ayed Abu Eqtaish, yabancı hükümetlerin hemen harekete geçmesi ve “on yıllardır Filistinli çocukları cezasız bırakarak vahşice öldürmelerine izin verilen İsrail güçlerine” yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

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