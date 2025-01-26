İsrail askerleri Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin vermiyor

Gazze sivil savunma teşkilatı sözcüsü Mahmud Bassal, on binlerce yerinden edilmiş insanın Netzarim Koridoru yakınlarında Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmek için beklediğini ancak İsrail ordusu tarafından engellendiklerini söyledi.



Bölgedeki AFP muhabirleri, bariyerin yakınındaki bir sahil yolunda toplanan Gazzelilerden oluşan büyük bir kalabalığın bariyerden geçmeyi beklediğini görürken, havadan çekilen görüntülerde kalabalığın üç yönde yüzlerce metre uzandığı görülüyor.



Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki hükümet medya ofisinin genel müdürü İsmail al-Thawabtah da kavşakta bekleyen on binlerce kişi olduğunu söyledi.



Kuzeye dönmek isteyen Gazzelilerin toplam sayısını "615 bin ile 650 bin arasında” olarak belirtti.



Netzarim Koridoru, Gazze'yi İsrail sınırından Akdeniz'e kadar ikiye bölen, İsrail tarafından askerileştirilmiş yedi kilometrelik (4,3 mil) bir kara şerididir. Koridor kuzey ile bölgenin geri kalanını birbirinden ayırıyor.

