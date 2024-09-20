İsrail askerleri, Filistinlilerin cansız bedenlerini çatıdan attı

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Kabatiya kasabasında, öldürdükleri üç Filistinlinin cansız bedenini bir evin çatısından aşağı attı. İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada,sosyal medyada yayılan videoların ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ordu açıklamasında, olayın ciddi olduğu ve kendi değerlerine uygun olmadığı belirtildi.

İsrail askerleri, Filistinlilerin cansız bedenlerini çatıdan attı
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güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Valiliğine bağlı Kabatiya kasabasına dün akşam saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail'in yaklaşık 10 saat süren geniş çaplı saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 11 Filistinli ise yaralandı.

BULDOZERLE OLAY YERİNDEN ALINDI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin kuşatılan bir evin çatısında öldürdüğü 3 Filistinlinin cansız bedenini bir evin çatısından attığı ve cenazelerin daha sonra İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden alındığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, en az 3 İsrail askerinin bir Filistinlinin cansız bedenini tekmeleyerek çatıdan aşağı attığı görüldü.

Askerler videolarda Filistinlilere ait cansız bedenleri sürüklüyor, itiyor, fırlattıyor ve tekmeleyerek çatıdan yuvarlıyor.

İSRAİL ORDUSU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, videoların ardından soruşturma başlattığını duyurdu.

Çatıdan atılan Filistinlilerden birinin amcası olan Zakaria Zakarneh Reuters'a verdiği demeçte, İsrail askerlerinin Filistinliler öldürüldükten sonra çatıya çıktıklarını söyledi.

Zakarneh, “Cesetleri bir buldozerle aşağı indirmeye çalıştılar ama işe yaramadı, bu yüzden onları ikinci kattan aşağıya attılar. Acı içindeydim, çok üzgün ve öfkeliydim, hiçbir şey yapamadım” diye konuştu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada olayın ciddi olduğunu ve değerlerine uygun olmadığını öne sürdü.

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