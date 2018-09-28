İsrail-Gazze sınırında bu cuma da "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenleniyor. Bu hafta da İsrail askerleri, göstericilere gerçek mermi ile müdahale etti.

Açılan ateşte 3 Filistinli hayatını kaybetti, ölenler biri 14 yaşında. İsrail askerlerinin saldırısında en az 47 Filistinli de yaralandı.

Gösterilerin düzenlendiği 30 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 190'a yaklaştı.