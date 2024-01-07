İsrail askerleri Gazze'de 25 milyon dolarlık eşya çaldı

Açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesinde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi.



Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi.

"SAVUNMA BAKANLIĞI'NA AKTARILDI"



Açıklamada, "İsrail gazetesi Yediot Ahronot, bu suça daha önce değinerek, Gazze'ye kara harekatının başlamasından itibaren Gazzelilerin mallarının sistematik olarak çalındığına yer verdi. Ayrıca gazete İsrail ordusunun savaşta 5 milyon şekel ele geçirdiğini ve paranın Savunma Bakanlığının mali departmanına aktarıldığını yazdı." denildi.



İsrail'in "Ynet" haber sitesinin de Gazze Şeridi'nden 5 milyon dolara el konulduğunu doğruladığına işaret edilen açıklamada, haberde ordunun Teknoloji ve Lojistik Bölümündeki Ganimet Birimi'nin ele geçirilen fonlara el koyduğunu aktardığı kaydedildi.