İsrail askerleri Hanzala gemisine baskın yaptı

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya’dan 21 aktivistle 20 Temmuz’da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Hanzala gemisine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi.

Geminin yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau,"İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" açıklama yaptı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, rotasının değişmemesi ve Gazze kıyısından uzaklaşmaması durumunda Hanzala gemisine, "Şayetet 13 Deniz Komando Birliği tarafından Aşdod Limanına götürülmek üzere müdahale edileceğini" söylemişti.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, Hanzala gemisine İsrail'in el koyması durumunda, geminin yolcusu olan aktivistlerin süresiz açlık grevine başlayacağı bilgisini vermişti.