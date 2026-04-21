İsrail askerleri Hz. İsa heykelini de balyozla parçaladı
21.04.2026 10:04
İsrail askeri balyozla Hz. İsa figürünü kırıyor
Güney Lübnan'da işgalini sürdüren İsrail askerlerinin hedefinde bu kez dini figürler var.
İsrail askerleri Güney Lübnan'da işgalini sürdürürken yarattığı tahribat bu kez kutsal figürleri etkiledi. Güney Lübnan'daki Hristiyan köyü Debel'de bir İsrail askerinin Hz. İsa figürünü balyozla parçalaması büyük tepki topladı.
Bir İsrail askeri Debel'deki bir evin bahçesinde bulunan İsa heykelini parçalarken görüntülendi. Kameralara yansıyan ve sosyal medyada yayılan görüntü Hristiyan inancına yönelik ciddi bir hakaret olarak algılandı.
Zarar verilmiş heykelin görüntüsünün önce X üzerinden paylaşılarak heykeli parçalayanın Müslümanlar olduğu iddiası ortaya atılsa da çok süre geçmeden heykeli parçalayanın kim olduğu ortaya çıktı. Hem ortaya atılan iddia, hem de İsa heykelinin zarar görme anının kaydedilmesi İsrail askerlerine olan tepkiyi daha da artırdı.
Debel'deki kilise rahibi Fadi Falfel, kutsal sembollere yönelik bu saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, haçın köyün kenarında yaşayan bir ailenin bahçesindeki küçük bir türbenin parçası olduğunu söyledi.
Rahip Falfel olayı "İsrail askerlerinden biri haçı kırdı ve bu korkunç şeyi yaptı. Kutsal sembollerimize saygısızlık gösterdiler" diyerek aktardı.
Hizbullah'a karşı yapılan harekat kapsamında Güney Lübnan'ın bir kısmını işgal eden İsrail, bölgedeki Hristiyan köylerinden biri olan Debel'de de operasyonlarına devam ediyor. 16 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes ilan edilse de Debel'in hala kuşatma altında olduğu ve Lübnanlıların evlerine erişimin engellendiği belirtiliyor.
İsrail askeri yetkilileri ise bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamak için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını savundu.
Sosyal medyada paylaşılan heykelin kolları koparılmış ve haçı kırılmış hali
İSRAİL ÖZÜR DİLEDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerin eylemlerinin Yahudi hoşgörü değerlerine aykırı olduğunu belirterek olaydan dolayı şok olduğunu ve askerin cezalandırılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise yaşananlardan dolayı incinen tüm Hristiyanlardan özür dileyerek eylemi "utanç verici ve rezil" olarak tanımladı.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hızlı, sert ve kamuoyuna açık sonuçların alınması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu da olayı kabul ederek askerin soruşturma altına alındığını açıkladı. Ordu yetkilileri ayrıca tahrip edilen heykelin yerine konulması için köydeki Hristiyan cemaate yardım edileceğini belirtti.
TRUMP'IN TABANI DA TEPKİLİ
İsrail'e verilen desteğin yüksek olduğu ABD'de de Hristiyan dini sembolünün tahrip edilmesi, Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler arasında da büyük tepkiye nedne oldu.
Eski bir Trump müttefiki olan sağcı yorumcu Tucker Carlson, "İsrail hükümeti, ABD'den cömert fonlar alırken, askerlerinin onlarca yıldır barbar gibi davranmasına izin verdi. Şimdi ile geçmiş arasındaki tek fark, sosyal medyanın İsrail'in davranışlarını dünyanın görmesi için ifşa etmesidir," diye yazdı.
Trump'la araları açılan eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrailli askerin İsa heykelinin başına balyozla vurduğunu gösteren fotoğrafa yanıt olarak X'te yazdığı yorumda, “‘En büyük müttefikimiz’ her yıl milyarlarca dolarlık vergi paramızı ve silahlarımızı alıyor” dedi.
Bir diğer eski Cumhuriyetçi kongre üyesi ve Trump müttefiki Matt Gaetz ise olayı “Korkunç” olarak nitelendirdi.
KUDÜS KARDİNALİ ÖFKELİ
Kudüs'teki Latin Katolik Kilisesi'nin başı Kardinal Pierbattista Pizzaballa, "Lübnan'daki bir köyde İsrailli bir asker tarafından İsa'nın çarmıha gerilişinin tasvirine yapılan saygısızlığı derinden kınadığını ve koşulsuz olarak lanetlediğini" ifade etti.