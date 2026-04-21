İsrail askerleri Hz. İsa heykelini de balyozla parçaladı

İsrail askerleri Güney Lübnan 'da işgalini sürdürürken yarattığı tahribat bu kez kutsal figürleri etkiledi. Güney Lübnan'daki Hristiyan köyü Debel'de bir İsrail askerinin Hz. İsa figürünü balyozla parçalaması büyük tepki topladı.

Bir İsrail askeri Debel'deki bir evin bahçesinde bulunan İsa heykelini parçalarken görüntülendi. Kameralara yansıyan ve sosyal medyada yayılan görüntü Hristiyan inancına yönelik ciddi bir hakaret olarak algılandı.

Zarar verilmiş heykelin görüntüsünün önce X üzerinden paylaşılarak heykeli parçalayanın Müslümanlar olduğu iddiası ortaya atılsa da çok süre geçmeden heykeli parçalayanın kim olduğu ortaya çıktı. Hem ortaya atılan iddia, hem de İsa heykelinin zarar görme anının kaydedilmesi İsrail askerlerine olan tepkiyi daha da artırdı.

Debel'deki kilise rahibi Fadi Falfel, kutsal sembollere yönelik bu saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, haçın köyün kenarında yaşayan bir ailenin bahçesindeki küçük bir türbenin parçası olduğunu söyledi.

Rahip Falfel olayı "İsrail askerlerinden biri haçı kırdı ve bu korkunç şeyi yaptı. Kutsal sembollerimize saygısızlık gösterdiler" diyerek aktardı.

Hizbullah'a karşı yapılan harekat kapsamında Güney Lübnan'ın bir kısmını işgal eden İsrail, bölgedeki Hristiyan köylerinden biri olan Debel'de de operasyonlarına devam ediyor. 16 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes ilan edilse de Debel'in hala kuşatma altında olduğu ve Lübnanlıların evlerine erişimin engellendiği belirtiliyor.

İsrail askeri yetkilileri ise bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamak için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını savundu.