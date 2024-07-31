İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

haber ajansı WAFA'ya göre, askerleri Nablus kentindeki El-Halle bölgesine baskın düzenledi. Askerler Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

Bölge sakinlerinden Ramazan Sadık (45), evinin önünde dururken, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından ve göğsünden vurularak öldü.

İsrail askerlerinin El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Aynun bölgesindeki Sair beldesinde yakın mesafeden ateş ettiği Filistinli Murad Ceradat (16) hayatını kaybetti. Askerler, Kızılay ekiplerinin Ceradat'a ulaşmasına izin vermedi.

Aktivistler ve gazeteciler sosyal medyada, İsrail askeri noktasının yanında yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gösteren fotoğraflar paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kalkilya kentinin Hable beldesine baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Hable beldesinde göğsünden ve elinden gerçek kurşunlarla yaralanan bir Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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