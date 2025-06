İsrail askerleri itiraf etti: Yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmaları emredilmiş

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası 20 ayı aşkın süredir devam ederken, İsrail askerleri Gazze’de yardım bekleyen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor. İsrail basınına yansıyan bir haber, İsrail askerlerine insani yardım bekleyen silahsız Gazzelilere kasıtlı olarak ateş açma emri verildiğini ortaya koydu.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri ve görevlileri, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamalarda, kendilerine hiçbir tehdit olmadığı durumlarda dahi Gazze’deki gıda dağıtım merkezlerinin yakınlarındaki silahsız insanlara ateş açma emri verildiğini anlattı. Askerler, ordunun son bir ay içinde yardım dağıtım alanlarının yakınlarındaki Filistinlilere kasıtlı olarak ateş ettiğine dikkat çekti.



“TEHDİT OLMASA DA ATEŞ EDİN”



Gazetenin İsrailli görevliler ve askerlerle yaptığı görüşmeler, komutanların, hiçbir tehdit oluşturmadıkları durumlarda dahi insanları uzaklaştırmak ya da dağıtmak için kalabalıklara ateş açmaları yönünde İsrail askerlerine emir verdiğini ortaya koydu. Askerlerden biri durumu tarif ederken “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Gazze’de etik standartlarının tamamen çöktüğünü” söyledi.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, yardım dağıtım merkezleri ve insanların Birleşmiş Milletler’in (BM) yardım tırlarını beklediği alanlarda 27 Mayıs’tan bu yana 549 kişi yaşamını yitirdi, 4 bini aşkın kişi yaralandı. Haaretz, bu kişilerden kaçının İsrail ateşi sonucu öldüğü ya da yaralandığının netlik kazanmadığını yazdı.



SİVİLLERE “DÜŞMAN KUVVETİ GİBİ MUAMALE EDİLİYOR”



ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın Gazze Şeridi’nin güneyinde üç, merkezinde bir olmak üzere dört yardım dağıtım noktası bulunuyor. Bu noktalarda ABD’li ve Filistinliler çalışıyor, birkaç yüz metre ötede ise İsrail askerleri konuşlu bulunuyor. Binlerce Filistinli her gün bu merkezlerden yardım almaya geliyor. Haaretz’e göre, bu yardım dağıtım noktaları faaliyete geçtiği günden bu yana bu noktaların yakınlarında 19 kez ateş açıldı.



Dağıtım merkezleri genelde her sabah sadece bir saat boyunca açık kalıyor. Bu bölgelerde görevde olan askerler ve görevlilere göre, İsrail ordusu, Filistinlilerin yaklaşmasını engellemek için merkezlerin açılış saatlerinden önce insanların üzerine ateş açıyor. Benzer şekilde, merkezler kapandıktan sonra da Filistinlileri “dağıtmak” için Filistinlilerin üzerine ateş açılıyor.



Haaretz’e konuşan askerlerden biri “Burası bir ölüm alanı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben (orada) konuşluyken her gün bir ile beş arasında kişi öldürülüyordu. Onlara sanki düşman kuvvetiymiş gibi davranılıyor. Kalabalık kontrol önlemleri yok, biber gazı yok, sadece tasavvur edilebilecek her şeyle açılan ateş var: Ağır makineli silahlar, el bombaları, havan topları…”



“TUZLANMIŞ BALIK OPERASYONU”



İsrail askeri, yardım dağıtım noktaları yakınlarında yaşananları anlatmayı şu sözlerle sürdürdü: “Eğer biri sabah erken saatlerde birkaç yüz metre ötede sıraya girmeye çalışırsa ona ateş açıyoruz. Bazen onları yakın mesafeden hedef alıyoruz. Ama (İsrail) kuvvetlerine yönelik herhangi bir tehlike yok.”



Yaşanan bu vakalardan hiçbirinde açtıkları ateşe karşılık verildiğini hatırlamayan asker, “Düşman yok, silah yok” diye konuştu.



İsrailli asker, görev alanındaki faaliyetlere, “Kırmızı ışık, yeşil ışık” isimli çocuk oyununun İsrailli versiyonu olan ismine nazire yapılarak “Tuzlanmış Balık Operasyonu” dendiğini de anlattı.



Haaretz’e konuşan İsrailli görevliler, ordunun İsrail’deki ya da yurtdışındaki kamuoyunun gıda dağıtım merkezlerinin çevresinde neler olduğunu görmesine izin vermediğini kaydetti. Görevlilere göre, ordu, “savaşı devam ettirme konusunda uluslararası meşruiyetin tamamen çökmesini engellediği” için vakfın çalışmalarından da memnun. Gazeteye konuşan görevliler, İsrail ordusunun özellikle İran savaşının başlamasından bu yana Gazze’yi bir “arka bahçe” haline getirdiğine inanıyor.



“CAN KAYIPLARI HİÇİR ŞEY İFADE ETMİYOR”



Bu hafta Gazze Şeridi’nde görevini tamamlayan yedek bir asker de Haaretz’e yaptığı açıklamada, “Gazze artık hiç kimseyi ilgilendirmiyor… Orası kendi kuralları konulan bir yer haline geldi. Can kayıpları hiçbir şey ifade etmiyor. Bu, daha önce söyledikleri gibi ‘talihsiz bir olay’ dahi değil” diye konuştu.



Dağıtım merkezinin güvenlik kısmında çalışan bir görevli de İsrail ordusunun yaklaşımını eleştirerek, "sivil halkla çalışırken tek etkileşim araçlarının ateş açmak olduğunu ve bunun çok sorunlu olduğunu" belirtti.



Yardım dağıtım merkezlerindeki güvenliğin farklı kademelerden oluştuğunu anlatan görevli, İsrail ordusunun “yetkisinde” olan alanda tankların, keskin nişancıların ve topların olduğunu anlattı. Görevli, “Gece halka buranın bir savaş alanı olduğunun ve yaklaşmamaları gerektiğinin sinyalini vermek için ateş açıyoruz… Bir keresinde topçu ateşi sustu, ardından insanların yaklaşmaya başladığını gördük. Biz de buna izinlerinin olmadığını göstermek için ateş etmeye devam ettik. Sonunda toplardan biri bir grup insanın üzerine düştü” diye konuştu.