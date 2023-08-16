İsrail askerleri Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı

Filistinli gençler ise İsrail askerlerinin Nablus'taki güzergahları üzerindeki yolları lastik yakarak kapatmış, konvoya boş cam şişeler ve taşlar atarak baskına engel olmaya çalışmıştı. İsrail askerleri de Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.



Yusuf Makamı'na yakın bölgede de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıkmıştı.



Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.



Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.