İsrail askerleri Netanyahu'ya savaş açtı

İsrail medyasının bildirdiğine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 8200 numaralı istihbarat birimindeki askerler ortak bir mektup yazarak, Gazze'deki çatışmaların durması anlamına gelse bile, hükümeti rehineleri kurtarmaya bırakmaya çağırdı.

KAN'ın haberine göre yüzlerce yedek subay, muvazzaf asker ve emekli subayın imzaladığı mektubu düzenleyenler, Hava Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin geçtiğimiz günlerde yayınladığı mektuba benzer bir şekilde yayınlamayı planlıyor.

Mektupta, “Şu anda savaşın güvenlik çıkarlarına değil, öncelikle siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği yönündeki vahim ve rahatsız edici iddiaya katılıyoruz” denildi.

"HER İLAVE TEREDDÜT ANI UTANÇTIR"

"Savaşın sürdürülmesi, belirtilen hedeflere hiçbir katkı sağlamadığı gibi rehinelerin, IDF askerlerinin ve masum sivillerin ölümüne yol açacaktır" diye devam eden mektupta, "Yedek kuvvetlerin erozyona uğramasından ve göreve gitmeme oranlarının artmasından endişe duyuyor ve bu eğilimin uzun vadeli sonuçlarından kaygı duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli askerlerin mektubu şöyle devam etti: “Askeri baskı çoğunlukla rehinelerin öldürülmesiyle sonuçlanırken ve askerlerimizi tehlikeye atarken, rehineleri sadece bir anlaşma güvenli bir şekilde geri getirebilir.” Geçen her gün hayatları risk altındadır; her ilave tereddüt anı bir utançtır.”

"MEKTUBU İMZALAYANLAR SINIR DIŞI EDİLECEK"

Jerusalem Post'un aktardığına göre IDF, savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunan ilanı imzalayan yüzlerce hava kuvvetleri yedek subayını sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Mektupta özellikle savaştan bahsedilse de mektuba katılanlar aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargı revizyonuna ve Şin Bet şefi Ronen Bar'ı kovma çabalarına karşı daha geniş bir muhalefetin parçası.

Mektubu imzalayanlardan sadece 60'ı yedek kuvvetlerde aktif olarak görev yapıyor ve bunların içinde de pilotların sayısı tek haneli rakamlarda.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in görüşüne göre Netanyahu'nun politikaları ne kadar tartışmalı olursa olsun, bunlar İsrail'in yasal olarak seçilmiş hükümeti ve IDF tarafından kararlaştırılan politikalardır ve yedek askerlerin bu konularda kamuya açık herhangi bir pozisyon almaları yasaktır.

