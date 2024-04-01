İsrail askerleri, "ölüm bölgelerine" giren herkesi öldürdüklerini itiraf etti

Haaretz gazetesine konuşan pek çok İsrailli asker ve savunma yetkilisi, İsrail'in Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu itiraf etti.
Yetkililer, "ölüm bölgelerine" giren herkesi ayrım gözetmeksizin hedef aldığını açıklayarak İsrail ordusunun 9 bin Hamas mensubunun öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarını da yalanlandı.
22 Mart'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalının Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başında boş bir arazide yürüyen 4 Filistinli sivilin İsrail insansız hava araçlarının bombardımanında öldürülmesine ilişkin yayımladığı görüntüler tepkilere yol açmıştı.
İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili, "Silahsızlardı, yürüdükleri bölgede güçlerimizi tehlikeye atmadılar" açıklamasında bulundu.
"İSRAİL GÜÇLERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ HERKES TERÖRİSTTİR"
Gazze'de görev yapmış bir yedek subay, "İsrail güçlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde öldürdüğü herkes teröristtir" ifadesini kullanarak itirafta bulundu.
Kıdemli subay, "Han Yunus ve Cibaliye sokaklarında koşarak İsrail ordusuyla savaşan yüzlerce veya düzinelerce silahlı adamın olmadığını anlamak için dahi olmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.
Bir diğer İsrailli yedek subay da "Genellikle bir binanın içinde saklanan, belki iki ya da üç terörist vardır. Bunları tespit edenler, özel teçhizata veya insansız hava araçlarına sahip askerlerdir" dedi.
Görevlerinden birinin de Gazze'de bulundukları bölgede öldürülen Hamas mensuplarının sayısını üst makamlara bilgilendirmek olduğunu kaydeden yedek subay, "Size kaç tane olduğunu soruyorlar, ben de sahada gördüklerimize ve anladığımıza göre bir sayı veriyorum ve yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Söz konusu yedek subay, "Hiç kimse, kimin terörist olduğunu ve kimin muharebe alanına girdikten sonra vurulduğunu kesin olarak belirleyemez" dedi.
"ÖLÜM BÖLGELERİ"NDE SİLAHSIZLAR DA ÖLDÜRÜLÜYOR
Ölüm bölgelerine insanlar, özellikle de yetişkin erkekler girer girmez, o kişi silahsız olsa bile ateş edip öldürme emri veriliyor.
Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde İsrail güçlerince "yanlışlıkla" öldürüldüğü açıklanan 3 İsrailli esir de "ölüm bölgelerinden" birisine girdiği için hedef alınmış olabilir.
İsrail ordusunun belirlediği "ölüm bölgelerine" girdikleri için öldürülen silahsız Filistinli sivil sayısı belirsizliğini koruyor.
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