İsrail askerleri, "ölüm bölgelerine" giren herkesi öldürdüklerini itiraf etti

"İSRAİL GÜÇLERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ HERKES TERÖRİSTTİR"



Gazze'de görev yapmış bir yedek subay, "İsrail güçlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde öldürdüğü herkes teröristtir" ifadesini kullanarak itirafta bulundu.



Kıdemli subay, "Han Yunus ve Cibaliye sokaklarında koşarak İsrail ordusuyla savaşan yüzlerce veya düzinelerce silahlı adamın olmadığını anlamak için dahi olmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.



Bir diğer İsrailli yedek subay da "Genellikle bir binanın içinde saklanan, belki iki ya da üç terörist vardır. Bunları tespit edenler, özel teçhizata veya insansız hava araçlarına sahip askerlerdir" dedi.



Görevlerinden birinin de Gazze'de bulundukları bölgede öldürülen Hamas mensuplarının sayısını üst makamlara bilgilendirmek olduğunu kaydeden yedek subay, "Size kaç tane olduğunu soruyorlar, ben de sahada gördüklerimize ve anladığımıza göre bir sayı veriyorum ve yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Söz konusu yedek subay, "Hiç kimse, kimin terörist olduğunu ve kimin muharebe alanına girdikten sonra vurulduğunu kesin olarak belirleyemez" dedi.



İsrail'de hükümet karşıtı göstericiler Meclis önünde çadır kurdu Haberi Görüntüle "ÖLÜM BÖLGELERİ"NDE SİLAHSIZLAR DA ÖLDÜRÜLÜYOR



Ölüm bölgelerine insanlar, özellikle de yetişkin erkekler girer girmez, o kişi silahsız olsa bile ateş edip öldürme emri veriliyor.



Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde İsrail güçlerince "yanlışlıkla" öldürüldüğü açıklanan 3 İsrailli esir de "ölüm bölgelerinden" birisine girdiği için hedef alınmış olabilir.



İsrail ordusunun belirlediği "ölüm bölgelerine" girdikleri için öldürülen silahsız Filistinli sivil sayısı belirsizliğini koruyor.

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