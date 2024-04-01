İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nden çekildi

Filistinli bir sivil savunma sözcüsünün CNN'e aktardığına göre, İsrail askeri güçleri Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nden çekildi. Bölgedeki sivil savunma sözcüsü, "Durum çok kötü" açıklamasında bulundu.
İsrail ordusu, tarafından yapılan açıklama ile kuşatmanın iki haftanın ardından sonlandırıldığı onaylandı. Bir İsrail askeri tarafından açıklamada, iki hafta süren "operasyonun" bittiği kaydedildi.
Aktarılana göre Şifa Hastanesi'ndeki 30 hasta şeridin doğusundaki El Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi. Şifa Hastanesi'nin büyük bölümünün yandığı ve kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Bölgeden alınan görüntülerde kompleksin içindeki kömürleşmiş ve çukurlaşmış binalarla birlikte geniş çaplı bir yıkım görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İLK BASKIN KASIM AYINDA DÜZENLENDİ
Baskın, hastanede ikinci defa gerçekleşti: İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne ilk kez kasım ayında baskın düzenlemişti.
Şifa'daki en son kuşatmada, İsrail güçleri "teröristlere karşı kesin operasyonel faaliyetler" yürüttüklerini söylemişti.
İsrail ordusu saldırılar sırasında sivillerin, hastaların ve sağlık ekiplerinin tahliye edildiğini söyledi ancak Şifa Hastanesi içindeki ve çevresindeki Filistinliler sivil kayıplar ve tutuklamalar olduğunu bildirdi.
İsrail, Hamas üyelerinin İsrail saldırılarından kaçınmak için camilere, hastanelere ve diğer sivil mekanlara sığındığını iddia ediyor. Hamas iddiaları defalarca reddetti ve bu bölgelere düzenlenen saldırıların sadece sivil kayıplara yol açtığını vurguladı.
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