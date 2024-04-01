İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nden çekildi

Filistinli bir sivil savunma sözcüsünün CNN'e aktardığına göre, İsrail askeri güçleri Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nden çekildi. Bölgedeki sivil savunma sözcüsü, "Durum çok kötü" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu, tarafından yapılan açıklama ile kuşatmanın iki haftanın ardından sonlandırıldığı onaylandı. Bir İsrail askeri tarafından açıklamada, iki hafta süren "operasyonun" bittiği kaydedildi.



Aktarılana göre Şifa Hastanesi'ndeki 30 hasta şeridin doğusundaki El Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi. Şifa Hastanesi'nin büyük bölümünün yandığı ve kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.



Bölgeden alınan görüntülerde kompleksin içindeki kömürleşmiş ve çukurlaşmış binalarla birlikte geniş çaplı bir yıkım görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.