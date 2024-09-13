İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri

Batı Şeria'da İsrail ateşiyle öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini taşıyan uçak Bakü'den İstanbul'a indi. İstanbul Havalimanında düzenlenen törenin ardından Eygi'nin cenazesi İzmir'e gönderildi ve burada ikinci tören yapıldı. Eygi'nin naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Didim'e gönderilecek. Öte yandan Filistin Adli Tıp Kurumu Eygi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı. Raporda, "merminin neredeyse düz bir çizgide kafasının sol tarafından isabet ettiği" belirtildi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl protesto sırasında askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı İstanbul'a getirildi.

Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledilmiş, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları tarafından teslim alınmıştı.

Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edilerek İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

Havalimanında düzenlenen törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e gönderildi. Eygi için ikinci tören İzmir Adnan Menderes Havaalanında düzenlendi.

Daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek.

İNSAN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORDU

Eygi, İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde 6 Eylül'de düzenlenen protestoya katılmıştı.

İsrail askerleri, bu barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı ve Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Eygi,, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete üyeydi. 

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri - 1 Filistinliler, Eygi'yi Batı Şeria'daki cenaze töreninde omuzlarında taşıdı. 

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu, Eygi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı. Raporda, ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu aktarıldı.

Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur" denildi. 

Eygi'nin 6 Eylül'de saat 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde yaşam belirtisi göstermediği belirtildi.

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