İsrail askerleri yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı: 31 kişi öldürüldü

İsrail askerleri, bir kez daha Gazze'de insani yardım dağıtımı bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Şifa ve Kudüs hastanesinden sağlık yetkilileri, güneydeki Netzarim Koridoru bölgesindeki saldırıda, 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.



İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda ise en az 10 Filistinli öldü. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 55 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

WAFA haber ajansının aktardığına göre İsrail ordusu dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yeni baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında en az 2 Filistinli öldürüldü.

NETANYAHU'DAN REHİNE AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarında “önemli ilerlemeler” kaydedildiğini öne sürdü.

Ancak bir anlaşmaya varılacağına dair umutları arttırmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

