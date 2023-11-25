İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 2 Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürdüğü, 7 kişiyi yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 2 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e baskın düzenleyen güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Cenin kentine baskın düzenleyerek Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığını duyurmuştu.

Haberde, İsrail askerlerinin Cenin Devlet Hastanesi çevresinde ateş açması sonucu 3 Filistinli gencin yaralandığı belirtilmişti.

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