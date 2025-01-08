İsrail askerlerine yurt dışında gözaltı klavuzu: Ülkelerine hapsoldular

Haaretz gazetesinin haberinde, Askeri Başsavcılık, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Şin-Bet'ten oluşan ortak bir görev gücünün halihazırda çeşitli ülkelerdeki İsrail askerlerine yönelik riskleri analiz ettiği ve başlatılan soruşturmaları takip ettiği belirtildi.



Habere göre, yurt dışına çıkacak muvazzaf askerlerin uçuşları askeri onaya tabi tutulurken, yedek askerlerin herhangi bir gözetime tabi tutulmaması İsrail'de endişeye yol açıyor.



Haaretz'e göre, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika, Fransa ve Brezilya'da İsrail askerleri hakkında soruşturma açıldı.



İsrailli hukuk yetkililerinin Gazze'ye saldırıların başladığı dönemde askerlerin düzenlediği saldırıları internette paylaşmasının riskler oluşturduğu konusunda uyardığı hatırlatılan haberde, hükümet üyelerinin Gazze'nin işgal edilmesine ilişkin açıklamalarının askerlere yönelik yurt dışındaki yargı süreçlerini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.



YURT DIŞINDA GÖZALTINA ALINMA İHTİMALİNE DAİR KLAVUZ



Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar yürüten İsrail askerleri hakkında pek çok ülkede suç duyurusunda bulunulmasının ardından İsrail basını, askerlerin yurt dışında gözaltına alınması halinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini içeren kılavuz yayımlamaya başladı.



Yediot Ahronot gazetesinin 5 Ocak tarihli haberinde, Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askerlerinin yurt dışında muhatap olabilecekleri yasal süreçlerde ne yapmaları gerektiğine yer verildi.



Brezilya’ya turist olarak giden İsrailli bir asker, hakkında suç duyurusu yapılmasının ve soruşturma başlatılmasının ardından ülkeden kaçmış, Şili’de ise bir başka İsrailli asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Yediot Ahronot gazetesinin İsrail askerleri için hazırladığı "rehberde" görüşlerine yer verilen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savunma avukatı Nick Kaufmann, "İsrail Dışişleri Bakanlığı kurallarına göre ister sivil ister asker olsun, gözaltına alınan her İsrailli, konsolosluk yardımı alma hakkına sahiptir. Yurt dışında tutuklanan bir asker derhal İsrail konsolosundan bir ziyaret talep etmeli." dedi.



Gazze saldırılarına katılmış İsrail askerlerinin yurt dışına seyahat etmesinin risk taşıdığını belirten Kaufmann, şunları kaydetti:



"Bu risk, belirli ülkelerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dahil olmak üzere ciddi suçlar işlediğinden şüphelenilen kişileri tutuklamasına, soruşturmasına ve yargılamasına izin veren 'evrensel yargı yetkisi' ilkesinden kaynaklanmaktadır."



"Evrensel yargı yetkisi" ilkesini uygulayan ülkelerin değişiklik gösterdiğini vurgulayan Kaufmann, İsrail askerlerinin Gazze'de saldırılarla yıkılmış binaları gösteren fotoğraf ve videoları paylaşmaktan kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak, bunun İsrail'in "imajına zarar verebileceğini" öne sürdü.



Kaufmann ayrıca bazı ülkelerin "ırkçı şarkılar gibi önemsiz görünen içerikleri soykırıma teşvik olarak değerlendirebileceğini de" vurguladı.