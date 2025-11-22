İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 3 Filistinli yaralandı

Askerler, El Halil kentine bağlı Dura kasabası ile Cenin'e bağlı El-Yamun kasabasına baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Dura kasabasındaki baskında Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Baskın sırasında ayağından gerçek mermiyle yaralanan 2 genç, hastaneye kaldırıldı. Onlarca Filistinli ise gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Askerler bir genci de gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre ise Yamun'daki baskında yaralanan 62 yaşındaki Filistinli hastaneye kaldırıldı.