İsrail ateşkes dinlemedi, Gazze'de çocuklar öldü

Gazze Şeridi'nde İsrail 'in düzenlediği hava saldırıları sonucu üçü çocuk en az dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında en az 12 füze ateşlediğini söyledi.

Yerinden edilmiş Filistinli ailelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilen bombardımanda sağlık görevlilerine göre iki çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırılarda iki araç da vurularak kullanılamaz hale geldi.

İSRAİL: TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN VURDUK

İsrail ordusu salı günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların İsrail güvenlik güçlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Gazze hükümetinin medya ofisi direktörü İsmail El-Sevabite ise İsrail'e ait özel bir birliğin Gazze kentinde operasyon gerçekleştirmeye çalıştığını ancak görev sırasında fark edildiğini belirtti.

Sevabite, bunun ardından İsrail'in 10'dan fazla savaş uçağının katıldığı yoğun hava saldırıları düzenlediğini ve saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu söyledi.

DEYR EL-BELAH'TA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da ayrı bir olayda can kaybı yaşandı.

Sağlık görevlilerine göre bölgenin doğusunda faaliyet gösteren İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu İsraa El-Hissi adlı kız çocuğu hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Böylece Gazze'deki İsrail saldırılarında bildirilen can kaybı üçü çocuk olmak üzere en az dörde yükseldi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD destekli ateşkesin Ekim 2025'te yürürlüğe girmesiyle Gazze'deki geniş çaplı çatışmalar büyük ölçüde durmuş olsa da İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları sona ermedi.

İsrail ordusu, ateşkes sonrasında düzenlediği operasyonların Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların saldırılarını önlemeyi amaçladığını savunuyor.

Hamas ise İsrail'i ateşkesi tekrar tekrar ihlal etmek ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan daha kapsamlı planının ilerlemesini engellemekle suçluyor.

Söz konusu plan, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını da içeriyor.

ATEŞKESTEN BU YANA BİN 300'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki sağlık yetkililerinin verilerine göre Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgede bin 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.