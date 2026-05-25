İsrail ateşkes dinlemiyor: Lübnan'da 3 kişi öldü

İsrail ordusu Lübnan 'da ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'lar sabah saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetindeki Kefer Rumman-Carmak otoyolu ile Carmak-Hardali yolu üzerinde 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi. Bir motosiklet ile iki aracın hedef alındığı saldırılarda 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

HİZBULLAH'IN KARŞI SALDIRISINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah 'ın bomba yüklü insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Nehoray Leizer isimli 1 askerin öldüğü, 1 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'ın güneyindeki Bin Cubeyl bölgesinde dün yaşanan olayda İHA'nın zırhlı personel taşıyıcının üzerinde infilak ettiğini ve askerin şarapnel etkisiyle öldüğünü belirtti.

İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı ve karadan işgale giriştiği Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükseldi.