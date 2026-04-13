İsrail ateşkes görüşmeleri öncesi Lübnan'ı vurmaya devam ediyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriye beldesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'in en az 9 hava saldırısına hedef olan Bazuriye'de, 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Beldedeki okulda ve evlerde ciddi yıkım meydana gelirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kentine bağlı Şema beldesini de sabah saatlerinde topçu atışlarıyla hedef aldı. Sur kentinin Kalile, Mansuri, Hınniyye, Mecdel Zun ve Buyut es-Sayyad beldelerine de saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Sur'un Zebkin beldesini fosfor bombası ve topçu atışlarıyla hedef aldığı öne sürülen İsrail ordusu, Sıddikin beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda Yukarı Nebatiye ve Batı Siyr beldelerinde birer kişi, Şukin beldesinde de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye kentini hedef almayı sürdüren İsrail ordusunun, kentin El-Heva Mahallesi'nde çok sayıda binaya hava saldırısı düzenleyerek büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının Hiyam beldesine de hava saldırısı düzenlediği ifade edilirken kara saldırıları da düzenlediği Bint Cubeyl ilçesinin girişindeki Saff el-Heva bölgesi topçu atışlarıyla hedef alındı.

LÜBNAN İÇİN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YARIN

Lübnan ve İsrail'in ateşkes ve müzakere görüşmelerini yapmak üzere Salı günü bir araya geleceği açıklandı. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı'nın arabuluculuk edeceği belirtildi. Savunma Bakanı Katz daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etmişti.