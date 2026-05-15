İsrail, ateşkes rağmen Gazze'yi vurdu. Kassam Tugayları'nın üst düzey yöneticisi hedef alındı iddiası

İsrail 'in Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısı düzenledi.



Saldırıya dair açıklama İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan geldi. İsrailli bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze kentine saldırı düzenlediklerini ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti.

Saldırıda hedef alınan binada hasar oluştu. Katz saldırıda talimatı başbakan Benyamin Netanyahu ile birlikte verdiklerini açıkladı. Bazı İsrailli yetkililere göre İzzeddin El Haddad saldırıda hayatını kaybetti. Ancak Hamas'tan henüz açıklama yok.

İsrail Savunma Bakanı Katz, daha önce, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye ile Kassam Tugayları'nın önemli komutanlarından İzzeddin el-Haddad başta olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere suikast tehdidinde bulunmuştu.