İsrail: Ateşkes sonrası "geri dönüp savaşma" kabiliyetimiz var

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Hamas ile yapılacak ateşkesin detayları ne olursa olsun, ordunun Gazze Şeridi'nde savaşmak için her zaman geri dönebilecek güce sahip olduğunu söyledi.



Times of Israel'in haberine göre Halevi, esirlerin iadesi konusunda anlaşmaya varılması için en iyi koşulları yaratmak üzere gerekli tüm baskının ordu tarafından uygulandığını aktardı.

"ORDU HAMAS'A SALDIRMAKTAN VAZGEÇMEYECEK"



Halevi, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Ordu, siyasi olarak onaylanan herhangi bir anlaşmaya nasıl bağlı kalacağını ve ateşkes sağlandıktan sonra bile büyük bir yoğunlukla savaşa nasıl döneceğini biliyor. İsrail ordusu, zamanları büyük zorluklarla geçen esirleri kurtarmak için çalışmayı bırakmayacak ve bu hedefe ulaşılana kadar Hamas'a saldırmaya devam etmekten vazgeçmeyecek. Elbette İsrail devleti vatandaşlarının güvenliğinden de vazgeçmeyeceğiz"

NETANYAHU İLE ORDU ARASINDA ANLAŞMAZLIK



Başbakan Binyamin Netanyahu dün gece düzenlediği basın toplantısında, "Aylarca rehine anlaşmasına yönelik hiçbir ilerleme kaydedilemedi çünkü askeri baskı yeterince güçlü değildi" ifadelerini kullanmıştı.



Netanyahu, bu durumun kendisinin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Refah'a girmesi konusunda ısrar etmesiyle değiştiğini söyledi.



İSRAİLLİLER ORDUDAN YANA

Yeni bir araştırmaya göre İsrailliler hükümetlerinden çok ordularına güveniyor.

Ankete göre İsrailliler aynı zamanda siyasi alanda Netanyahu'dan çok Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı destekliyor.



İsrailli Yahudilerin yüzde 74'ü Gallant hakkında olumlu görüşe sahipken, yüzde 51'i Netanyahu hakkında olumlu görüşe sahip.