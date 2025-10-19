İsrail ateşkes tanımadı: Ordu Gazze'ye saldırdı
İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlâl ettiğini iddia ederek Gazze'nin güneyine saldırı başlattı. Hamas, "Ateşkese bağlıyız" açıklaması yaparken Netanyahu "Saldırıları artıracağız" mesajı verdi. İsrail ordusundan son gelen açıklamada, saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı duyuruldu.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı başlattı.
İsrail ordusu, hava kuvvetlerine ait savaş jetlerinin Refah bölgesinde hava saldırıları düzenlediğini doğruladı. Saldırıların açılan ateşe karşılık başlatıldığı öne sürüldü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'nin güneyinde Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık" denildi.
Ordu, Gazze'deki İsrail güçlerine tanksavar füzelerinin ateşlendiğini iddia ederek, bunun ateşkesi ihlâl ettiğini belirtti ve "Hamas'ın altyapısına ve militanlarına güçlü bir şekilde karşılık verilecek" dedi.
"ATEŞKES YENİDEN BAŞLADI"
Ordudan yapılan son açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.
"YARDIMLARIN DURDURULMASI KARARI GERİ ÇEKİLDİ"
İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirterek, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.
HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ
Hamas yetkilisi İzzet el Rişk ise yaptığı açıklamada, Filistinli grubun ateşkese bağlı olduğunu vurguladı.
Axios'un ABD yetkilisine dayandırdığı haberde, Washington'un İsrail'den orantılı yanıt vermesini ancak itidal göstermesini istediğini söyledi.
34 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi.
NETANYAHU: HAMAS'A GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.
Netanyahu, Hamas'ın İsrail güçlerine yönelik saldırısına İsrail'in güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak" diye konuştu.
HAMAS HEYETİ MISIR'A GİTTİ
Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.
TRUMP: GAZZE'DEKİ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Gazze'deki durumu yakından takip ettiklerini anlatan ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'ın silahsızlandırılması için zihninizde bir zaman çizelgesi var mı?" şeklindeki soruya, "Zaman çizelgesi ve kesin bir sınır yok, ancak her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde yanıt verdi. Konuşmasının devamında ise Trump, yine de zihninde bir takvim olduğunu ve bu sürede "Hamas'ın üzerine düşeni yapması gerektiğini" savundu. Bölgedeki koşulların oldukça zorlu olduğunu ifade eden ABD Başkanı, Hamas'ın hedef aldığı iddia edilen çete üyelerinin öldürülmesine ilişkin ise, "Onların çete üyeleri olduklarını söylediler. Bunlar şiddet eğilimli insanlar ve burası dünyanın çok şiddet eğilimli bir bölgesi." yorumunu yaptı.
İSRAİL ATEŞKESİ EN AZ 47 KEZ İHLAL ETTİ
İsrail, 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi defalarca ihlal etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin dün yaptığı açıklamaya göre ateşkesi en az 47 defa ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda en az 38 Filistinli'yi öldürdü, 143 kişiyi yaraladı. Medya Ofisi, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı dile getirildi.
TRUMP: ATEŞKES HALA YÜRÜRLÜKTE
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." yanıtını verdi.
İsrail'in saldırıları ile ilgili değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade etti, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı. Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.
Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
