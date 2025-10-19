İsrail ateşkes tanımadı: Ordu Gazze'ye saldırdı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı başlattı.



İsrail ordusu, hava kuvvetlerine ait savaş jetlerinin Refah bölgesinde hava saldırıları düzenlediğini doğruladı. Saldırıların açılan ateşe karşılık başlatıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'nin güneyinde Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık" denildi.



Ordu, Gazze'deki İsrail güçlerine tanksavar füzelerinin ateşlendiğini iddia ederek, bunun ateşkesi ihlâl ettiğini belirtti ve "Hamas'ın altyapısına ve militanlarına güçlü bir şekilde karşılık verilecek" dedi.



"ATEŞKES YENİDEN BAŞLADI"

Ordudan yapılan son açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.



Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

"YARDIMLARIN DURDURULMASI KARARI GERİ ÇEKİLDİ"

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.



İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirterek, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.

HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Hamas yetkilisi İzzet el Rişk ise yaptığı açıklamada, Filistinli grubun ateşkese bağlı olduğunu vurguladı.

Axios'un ABD yetkilisine dayandırdığı haberde, Washington'un İsrail'den orantılı yanıt vermesini ancak itidal göstermesini istediğini söyledi.

34 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi.

NETANYAHU: HAMAS'A GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.

Netanyahu, Hamas'ın İsrail güçlerine yönelik saldırısına İsrail'in güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak" diye konuştu.