İsrail ateşkese hazır: Netanyahu'dan ABD'nin teklifine onay

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Katar'ın başkenti Doha’dan dönen müzakere heyeti, bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle ateşkes müzakerelerine ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.



Açıklamada, Netanyahu'nun toplantı sonunda, Witkoff'un Gazze'deki 11 İsrailli sağ esirin ve yaşamını yitiren esirlerin yarısının derhal teslim edilmesini öngören teklifi çerçevesinde müzakere görüşmelerine hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade edildi.

ABD'DEN YENİ ATEŞKES TEKLİFİ



İsrail basını, Witkoff'un, Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.



İsrail devlet televizyonu KAN, Witkoff'un daha önce 10 İsrailli esirin bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını teklif ettiğini aktarmıştı.



İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI



Ancak Witkoff'un açıklamalarından saatler önce Hamas yetkilileri, Washington yönetiminin önerisinin kabul edildiğini duyurmuştu.



Hamas, aynı zamanda Amerikan vatandaşlığına da sahip İsrailli asker Edan Alexander ve dört rehinenin cansız bedenlerinin İsrail'e teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.



Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "ABD vatandaşı İsrailli asker Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetimizi duyurarak olumlu bir girişimde bulunduk. Burada yeni veya yan anlaşmalardan değil, ateşkes anlaşmasının çeşitli aşamalarında uygulamaya geçirilmesi yönünde ilerlemekten söz ediyoruz." diye konuştu.



Filistinli müzakereciye yönelik tehditler ve baskı girişimlerinin olumlu sonuçlar vermeyeceğini dile getiren Kasım, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını arzuladıklarını söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES BİLMECESİ



Trump'ın Ortadoğu Elçisi Witkoff, bu hafta Katar'daydı. İsrailli yetkililere göre, Witkoff daha önce ateşkesin ilk aşamasının Nisan ortasına kadar uzatılmasını önermişti.



Söz konusu uzatma, anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün Gazze'de bulunan rehinelerin yarısının serbest bırakılmasını, geri kalanının ise kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde serbest bırakılmasını öngörüyor.



Hamas ise ilk aşamanın uzatılması yerine, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk yaptığı anlaşmada ikinci aşamaya geçilmesi için görüşmelerde ısrarcı.



Hamas'tan bir heyetin ateşkes müzakerelerindeki gelişmeleri takip etmek üzere Mısır başkenti Kahire'ye gittiği öğrenildi.



Gazze'de Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ilk aşaması, ikinci aşamaya geçilemeden Mart başında sona ermişti.