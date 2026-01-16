İsrail ateşkese rağmen bir günde 11 kişiyi katletti

İsrail'in Gazze'de yaklaşık iki yıl süren soykırımı sonrasında varılan ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçişin başladığı duyuruldu ancak katliam devam ediyor.

Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Nabulsi kavşağı yakınlarında yeni kurulan bir polis güvenlik noktasına düzenlediği bombalı saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sağlık yetkilileri ayrıca İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah ile Refah kentlerinde savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla dün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planıyla öncülük ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması. Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan görüşmeler sonucunda ekim ayında başladı. Anlaşma çatışmaların çoğunu durdurdu, rehine-esir takasına olanak sağladı, İsrail'in kısmen çekilmesini sağladı ve insani yardımların artırılmasının önünü açtı.

Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nda ikinci aşama Hamas'ın silah bırakmasını, Gazze'yi sıfırdan yeniden inşa etmeyi ve günlük yönetimi uluslararası denetim altında Filistinlilerden oluşan bir teknokrat komiteye devretmeyi amaçlıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 50 milyar dolardan fazla maliyete sahip olacağı tahmin edilen devasa bir yeniden yapılanma çalışması başlatılacak.