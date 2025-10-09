İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu: 4 kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini hedef aldı.



İsrail saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi de kayboldu.



Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

HAMAS: İSRAİL ANLAŞMAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR



Hamas'tan, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.



İsrail ordusunun Gazze kentinde Gabbun ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda ölenler ve yaralananların toplam sayısının, çoğu enkaz altında kalanlar olmak üzere, 70'ten fazla olduğu belirtildi.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve sivillerin hedef alındığı belirtilen saldırıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin arabulucuların çabalarını aksatmayı ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Arabulucu ülkeler ve ABD yönetimine seslenilen açıklamada, İsrail'in vahşi suçlarına karşı sorumluluklarını üstlenme, İsrail'in işlediği suçları kınama ve İsrail'in masum çocukları ve sivilleri hedef almasını durdurmak için derhal müdahale etme çağrısı yapıldı.



İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermediği askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından onaylandığı belirtildi.



Askeri kaynak, İsrail ordusuna karşı düşmanca faaliyetlerin olduğu bir evin hedef alındığını kaydederek, saldırıyı itiraf etti.



İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise saldırının, bir suikast girişimi olmadığı öne sürüldü.



İsrail ordu radyosu da saldırıda, iki Hamas unsurunun hedef alındığını aktardı.

