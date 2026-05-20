İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı. 21 ölü

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs'ta 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'da katliama devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, dün yine Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesini hedef aldı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında Nebatiye kent merkezine düzenlenen saldırıda 4, kente bağlı Kefer Sir beldesinde ise 5 kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Sur kentine bağlı Hanavay beldesine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Nebatiye'deki tarihi Saray Mahallesi'nin de hava saldırısıyla hedef alındığı; dükkanlar, eski bir cami ve tarihi konutların bulunduğu bölgede büyük yıkım meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan’ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda Haruf'ta 1 ve Furun'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 binden fazla kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ölenler arasında 18 yaş altı 211 kişi ile 116 sağlık çalışanı bulunuyor.