İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor: fosfor bombası

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te ilan edilen ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 127 sivilin öldürüldüğünü belirterek soruşturma başlatılması ve ateşkese saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçusu, sınır hattındaki Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresini fosfor bombasıyla hedef aldı ve ateşkes süresi boyunca düzenlenen saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklandı.

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. İsrail Hizbullah tehditleri iddiasıyla zaman zaman saldırılarını sürdürüyor.